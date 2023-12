Luì e Sofì scelgono di trascorrere le vacanze di Natale a Partinico: gli auguri da piazza Duomo

Luì e Sofì stanno trascorrendo le vacanze di Natale a Partinico. I due youtuber siciliani, originari del paese in provincia di Palermo, hanno deciso di concedersi, dopo un anno di lavoro intenso, qualche giorno di relax in famiglia. Luigi Calagna e Sofia Scalia alle mete esotiche o alle piste innevate hanno preferito la loro Partinico e gli affetti più cari.

Sono proprio i due youtuber a postare su Facebook una foto sotto l’albero di Natale di piazza Duomo: «Buon Natale dal nostro paese Partinico» è il loro messaggio di auguri. Tantissimi i commenti dei fan, grandi e piccini, soprattutto siciliani. E c'è anche qualche genitore che chiede un maggiore impegno per Partinico: «Auguri, avete fatto una cosa straordinaria, dovete essere fare di più per il nostro paese abbiamo bisogno di questo. Buon Natale».

Per Luì e Sofì il 2023 è stato un anno intenso: l'uscita di due film al cinema "Me contro Te - Missione giungla" e "Me Contro Te - Vacanze In Transilvania" e dei nuovi episodi della serie tv "Me contro Te: La famiglia reale" su Amazon (in onda dallo scorso 20 dicembre).

E Rai Gulp, per queste vacanze di Natale, ha deciso di fare un regalo ai tanti fan di Luì e Sofì trasmettendo dalla sera del 25 dicembre una maratona con tutti gli episodi, in prima tv, della serie "Me contro Te: La famiglia reale". L'appuntamento è tutti i giorni, alle ore 20.40 su Rai Gulp e in boxset su Rai Play.

Me contro Te: La famiglia reale

Me contro te: La famiglia reale è una serie tv che è sbarcata su Amazon e ha avuto un grande successo già nella sua prima edizione. Luì e Sofì iniziano una vacanza studio presso una regina per apprenderne le tradizioni. Oltre alla severa governante Cornelia e al maggiordomo Bruno, vivranno con i suoi nipoti: Divina e Tronaldo, abituati all’agio e la ribelle Emma. Qui scoprono che la nobile ama la semplicità e che li ha invitati per mostrare ai nipoti la genuinità di due persone normali: erano loro quindi i veri insegnanti!