Me contro te, sold out le anteprime di Vacanze in Transilvania: il finale è la premessa per un nuovo film

Tutto esaurito per i prime due giorni di anteprima del film Me contro te - Vacanze in Transilvania. Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno incontrano i fan nello scorso week end a Palermo e a Roma e in entrambe le occasioni le sale cinematografiche erano sold out. Un altro bagno di folla per i due youtuber di Partinico, un'altra attestazione d'affetto da parte dei tanti giovanissimi fan della coppia.

Il film, questa volta, è ambientato in un castello a tema halloween e proprio per questo è stato deciso di proiettarlo nel periodo della festa americana, ormai celebrata in tutto il mondo. Nei due giorni di anteprima, Luì e Sofì hanno presentato nelle sale il cortometraggio e così grandi e piccini hanno avuto l'opportunità di conoscerli dal vivo, assistendo poi al film che in un'ora, senza alcuna pausa tra primo e secondo tempo, ha raccontato l'ennesima avventura per salvare il mondo dai cattivi e alla fine hanno svelato una sorpresa, il preludio ad un nuovo capitolo (sarebbe il sesto): Luì e Sofì vengono falsamente indicati come gli autori del male e inizia una caccia ai due da parte di tutto il mondo. Una nuova avventura, dunque, attende i due.

Me contro te - Vacanze in Transilvania

Luì e Sofì devono recarsi fino al Castello del Conte Dracula in Transilvania, per recuperare il diamante delle paure, che ha il potere di oscurare il sole. Devono prenderlo prima che ci riesca la banda dei malefici, composta da Viperiana, Perfidia. Luì e Sofì partiranno per la missione con Chicco, Tara e Ajar, mentre anche il Signor S cercherà in parallelo di rintracciare i malefici.

Luigi e Sofia continueranno ad incontrare i loro fan in diverse date in giro per l'Italia, nei cinema dove si proietterà il lungometraggio di Gianluca Leuzzi. Il lungometraggio, diretto da Gianluca Leuzzi, sarà distribuita nelle sale a partire dal 19 ottobre da Warner Bros Pictures.