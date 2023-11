Palermo, Galati cucinerà per il magnate Nakajima ma lo chef scelto inizialmente era Di Ferro

Una star del mondo anime e un astro nascente della pop opera italiana; uno spettacolo di luci e video di ultimissima generazione; una cena elegante che curerà Galati catering ma che era stata affidata in un primo tempo a Mario Di Ferro. Lo chef coinvolto nelle indagini su un giro di cocaina, però, ha dovuto giocoforza rinunciare e promette di restituire l’anticipo che è stato versato al suo socio.

Insomma, non è una festa di compleanno, ma la sceneggiatura di una prossima saga che si potrebbe intitolare I Leoni del Sol Levante. Anche se una domanda vola leggera tra i palermitani: ma perché Mr Nakaijma ha scelto Palermo? Cosa porta un magnate che (di fatto) odia la ribalta ed è assente dai social, ma che ama le sue aziende, a invitare in Sicilia una bella fetta di dipendenti e un bel numero di ospiti? Una convention modello #selfmademan, in un’Isola che per i giapponesi di classe media è un sogno da realizzare almeno una volta nella vita? Insomma, Mr Nakaijma forse non si è accorto del bailamme sollevato, che martedì aveva scatenato le ire del presidente della Regione Schifani, tenuto all’oscuro di un progetto nato due anni fa, sotto «poltrone» diverse. E ora si stanno creando non pochi imbarazzi nei ruoli istituzionali, anche se i boatos lo danno già a Villa Igiea da martedì, con tanto di inchino deferente al maestro Riccardo Muti, uno tra gli ultimi ospiti rimasti nel resort di lusso, prima che fosse del tutto «occupato» dal Sol Levante.

Nella foto l'allestimento in corso al Teatro Massimo per lo spettacolo organizzato dallo staff del magnate giapponese Nakajima