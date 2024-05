Palermo, Valditara e il concorso nel giorno di Falcone: «Dal Ministero sforzo enorme, non era possibile spostarlo»

«Credo che lo sforzo enorme del ministero che ha garantito la partecipazione di tutti questi docenti non venga inficiato perché dalle 14,30 alle 15,30, in un’ora in cui non ci sono manifestazioni, si tengano dei concorsi in tutta Italia per dare lavori ai dirigenti scolastici». Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha risposto alle critiche sulla data fissata per la prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici. Parole che arrivano dal Molo Trapezoidale, dove il ministro Valditara ha incontrato le scuole durante la manifestazione Scuola Futura, il campus itinerante del ministero dell’Istruzione per promuovere la formazione sulla didattica innovativa e coinvolgere le comunità scolastiche sulle sfide del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza).

La data del concorso coincide con il trentaduesimo anniversario della morte del Giudice Giovanni Falcone (23 maggio), della moglie - anche lei magistrato - e degli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Una decisione che nei giorni scorsi aveva sollevato l’ira dei docenti e della sorella del giudice, Maria Falcone, che aveva lanciato l’appello affinché «il ministero torni sui propri passi e sposti la data per il concorso: il 23 maggio è sacro per la memoria civile dell’Italia». La risposta non si è fatta attendere: «Ho chiesto ai tecnici che hanno fissato la data - ha spiegato Valditara - e mi hanno risposto che era impossibile spostarla perché ci sono la prova Invalsi, gli scrutini e la maturità. Si tratta di un concorso per dare lavoro ai dirigenti scolastici e quindi per rendere più efficienti i nostri istituti».