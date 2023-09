La ragazza stuprata a Palermo lascia Instagram: ricevo troppi insulti

La ragazza stuprata a Palermo il 7 luglio scorso ha deciso di lasciare i social perchè continua - dice nella sua ultima storia su Instagram - a ricevere messaggi non solo positivi, cioè di gente che la insulta e la attacca sostenendo che fosse consenziente la notte della violenza in un cantiere abbandonato del Foro Italico.

La giovane aveva proseguito a scrivere storie e a postare video su Tik Tok e Instagram anche dopo il trasferimento in comunità, ordinato dai magistrati per preservarla da possibili eventi autolesionistici, da lei annunciati sempre via social. «Scrivo per evitare di fare preoccupare tutti quelli che mi vogliono bene - pubblica su Instagram -. Sto leggendo tutti quelli che mi scrivono per supportarmi anche se non rispondo, ma non mi sento di continuare ad utilizzare Instagram per il momento, voglio concentrarmi sul non stare ancora male. Purtroppo - aggiunge la diciannovenne, vittima di sette coetanei - continuo a ricevere ancora cose non solo positive che nonostante cerchi di rimanere nella indifferenza, di fatto non mi fanno stare bene. Vi prego di accettare la mia decisione se veramente ci tenete».