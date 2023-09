Lo stupro di gruppo a Palermo, La Grassa si difende: non ho avuto rapporti con la ragazza

Il tribunale del riesame di Palermo sta valutando il ricorso presentato da Samuele La Grassa, uno dei sette indagati per lo stupro di gruppo ai danni di una diciannovenne, avvenuto il 7 luglio scorso al Foro talico, a Palermo. La Grassa si è difeso sostenendo di non avere partecipato ai rapporti sessuali, ma la contestazione della procura non cambia, visto che comunque era presente e concorre nella stessa misura degli altri sotto inchiesta. Nei giorni scorsi i ricorsi presentati dagli altri arrestati erano stati tutti respinti, l’ultimo nel giro di poche ore dalla conclusione dell’udienza. Intanto la vittima dello stupro ha fatto una nuova diretta social con circa tremila partecipanti ai quali ha detto di rivendicare il proprio diritto di parlare liberamente e di sfogarsi per quello che ha subito.