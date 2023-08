La squadra del Palermo festeggia il compleanno di Corini in un ristorante di Verona

Meglio tardi che mai. Eugenio Corini ha compiuto 53 anni il 30 luglio, ma la squadra ha ugualmente voluto dedicare una serata al suo mister, visto che quel giorno si disputava l'amichevole con il Legnago. E così, approfittando di un momento di relax, il compleanno è stato festeggiato in un ristorante di Verona. La squadra è infatti in ritiro a Veronello, dove si prepara alla prossima partita per la Coppa Italia contro il Cagliari. E' proprio il titolare del locale Yard a pubblicare una foto piena di gioia su Instagram: "Grazie al Palermo che si è fermato a cena per festeggiare il suo mister. Grazie alla squadra per la calorosa cena e tanti auguri ancora Mister Eugenio. In bocca al lupo per il match di Coppa Italia di sabato".