Cagliari-Palermo: dove vedere la partita di Coppa Italia in tv

Prima partita ufficiale per il Palermo e il Cagliari che sabato giocheranno, all'Unipol Domus in Sardegna, i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Un derby delle isole, la cui vincente affronterà, nei sedicesimi, una tra Catanzaro e Udinese. In questa parte del tabellone, agli ottavi di finale, ci sarà, poi, il Milan. Il calcio d'inizio del match tra Cagliari e Palermo è in programma sabato 12 agosto alle ore 21:15.

Cagliari-Palermo, dove vederla

Mediaset ha l'esclusiva su tutte le partite di Coppa Italia per la stagione 2023-24. Pertanto, tutti i match saranno visibili in chiaro su una delle reti del gruppo: canale5, Italia 1 o canale 20. La gara tra Cagliari e Palermo andrà in onda in diretta tv su Italia 1 e sarà possibile vederla anche in streaming tramite il sito di Mediaset.

Cagliari-Palermo allo stadio

Per chi invece deciderà di recarsi allo stadio, c'è ancora possibilità per acquistare i tagliandi. Per quanto riguarda il settore ospiti, che verrà occupato dai tifosi rosanero, i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara, online su https://sport.ticketone.it/event/it/49688/90600482/cagliari-vs-palermo-coppa-italia-frecciarossa e nei punti vendita Ticketone. I tifosi palermitani residenti nella provincia di Palermo possono acquistare i tagliandi esclusivamente nel settore ospiti, solo se in possesso della SiamoAquile card.

Domani, inoltre, si chiude la campagna abbonamenti del Cagliari per le partite del campionato di serie A. I numeri sono da record: 13mila tessere già vendute, la curva nord è sold-out, così come i distinti laterali, pochissimi i posti rimasti in curva sud. C’è spazio solo nei distinti centrali e in tribuna, per un totale di 3mila posti. All’Unipol Domus a ogni partita saranno riservati 450 posti per gli ospiti.