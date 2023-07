Blanco protagonista a Palermo: chiama una ragazza sul palco, poi la serenata ai Quattro Canti

Blanco protagonista indiscusso del concertone di Radio Italia a Palermo, “Innamorato” sopra e fuori dal palco. Il giovanissimo cantautore bresciano aveva stupito il pubblico già dalle prove pomeridiane scavalcando le transenne per avvicinarsi ai fan. Acclamatissimo, ha ripetuto la scena anche durante il grande live.

Dopo aver cantato “Innamorato” e “Un briciolo di allegria”, ha chiesto ai centomila di alzare i cellulari e, ammaliato dall’effetto, ha stupito tutti chiamando una fan sul palco. “Il panorama da quassù è pazzesco. Chi vuole salire?”, ha detto. A raggiungerlo la palermitana Doriana Bellante, nota per le sue cover sui social.

Accompagnato dal chitarrista Michele Zocca, in arte Michelangelo, ha cantato “Lacrime di piombo” per poi lasciare il palco mentre il pubblico intonava il ritornello di “Mi fai impazzire”. Terminato il concerto, verso l’una di notte, con ancora addosso gli stessi abiti con cui si era esibito, ha raggiunto i Quattro Canti per una serenata.

Dopo quella in gondola a Venezia, quella fiorentina in piazzale Michelangelo e napoletana in via dei Tribunali, Blanco ha scelto piazza Pretoria di Palermo per girare il videoclip-serenata postato sui social per promuovere l’ultimo disco “Innamorato”.