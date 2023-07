La gioia di Radio Italia per il successo del concerto a Palermo, Lagalla: «La città ha voglia di grandi eventi» - FOTO

Sono bastate poche ore per ripulire il prato del Foro Italico di Palermo, dopo il grande evento di ieri sera (30 giugno). L'intervento nelle strade della zona della Kalsa è ancora in corso, ma intanto è stato già restituito il decoro alla grande area verde che ha ospitato più di centomila persone venute ad assistere al concerto di Radio Italia.

«In una settimana - sottolinea il sindaco Roberto Lagalla - Palermo ha risposto con entusiasmo ai grandi concerti, a dimostrazione della voglia di eventi di questa città. Prima le due serate con Vasco Rossi allo stadio Renzo Barbera e poi il concerto di Radio Italia al Foro Italico sono state feste che hanno messo insieme tante generazioni. Eventi che non devono diventare episodi isolati in una stagione che proseguirà fino all’autunno con i concerti ai Cantieri culturali della Zisa e al velodromo. Il mio ringraziamento alle forze dell’ordine e alla Protezione civile che hanno permesso di far svolgere gli eventi in sicurezza e alle squadre di Rap e Reset che già da stanotte stanno impiegando il massimo sforzo per ripulire le strade e il prato del Foro Italico».

In azione sin dalla fine del concerto tre spazzatrici meccaniche, che fino alle 4 e 20 della notte hanno hanno permesso agli operatori non solo di pulire tutte le strade che portano sul lungomare, (via Cavour, piazza XIII Vittime, la Cala, corso Vittorio Emanuele, piazza Kalsa, via Lincoln, via Decollati e tutte le traverse) ma anche di metterle in sicurezza, eliminando i possibili pericoli.

A supporto della Reset tre autocarri con sei persone per la pulizia del prato, stracolmo di rifiuti. Impegnate circa 30 persone con attrezzi e mezzi per la pulizia dei marciapiedi e delle aiuole e lo svuotamento dei cestini nell'intera zona. Il tutto sarà comunque completato stasera o al massimo domani.

L'amministrazione comunale di Palermo è stata ringraziata sul palco del concerto dal presidente di Radio Italia, Mario Volanti. E stamattina l'organizzazione ha diffuso una nota che ritocca al rialzo il numero degli spettatori. Se ieri sera informalmente si era parlato di quasi centomila persone, adesso la stima è superiore. «Radio Italia Live-Il Concerto - si legge nel comunicato - ha trionfato a Palermo: a distanza di ore dalla partenza del live, la capienza del Foro Italico (quella ufficiale dei tre settori con accesso controllato, ovvero 44 mila persone, ndr) è stata raggiunta e anche quest’anno altrettante persone hanno seguito l’evento fuori dai varchi arrivando a un totale di oltre 100 mila presenze». Un colpo d'occhio straordinario, apprezzato soprattutto da chi ha seguito l'evento in diretta in tv. Un'emozione vedere dall'alto in notturna il prato stracolmo per i palermitani, che hanno riempito i social dei loro commenti entusiasti. Uno spettacolo anche per per chi palermitano non è, un biglietto da visita di grande valore per la città.

Numerosi gli artisti, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta da Bruno Santori, che hanno divertito i giovani per tre ore e 45 minuti ininterrotte di show, condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Blanco, Boomdabash, Diodato, Emma, Irama, Levante, Ligabue, Marracash, Mr. Rain, Paola & Chiara, Max Pezzali, Rkomi, Rocco Hunt e Sangiovanni, tra pop, rap, hit, ballate e ritmi scatenati: un evento inclusivo, capace di coinvolgere e emozionare il grande pubblico. A raccogliere le emozioni degli artisti Manola Moslehi e quelle del pubblico Daniela Cappelletti. Nel preshow Luca Ravenna, lo stand-up comedian dei record, ha divertito gli spettatori. Sempre nel preshow l'esibizione della cantante Valentina Parisse. Radio Italia Live-Il Concerto è stato trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, Radio Italia Trend e in streaming audio/video su Radioitalia.it. In contemporanea è andato su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8 e ha registrato ottimi ascolti, a cui vanno sommati i dati su Radio Italia Tv e piattaforme. Anche sui social un boom di contenuti #rillive che ha invaso ogni tipo di piattaforma, raggiungendo la prima posizione tra le tendenze di Twitter Italia. Media partner dell'evento Giornale di Sicilia, Tgs e Rgs.