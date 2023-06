"Palermo spogliami", l'entusiasmo di Vasco Rossi prima del concerto

«Finalmente a Palermo». Vasco Rossi è atterrato e non nasconde il suo entusiasmo. «Finalmente a Palermo!!! Ci torno dopo 18 anni! L'ultima volta ci sono stato nel 2005 al Velodromo Borsellino, mentre allo stadio Barbera, detto anche La Favorita, sono stato... nel 1985 durante il tour Cosa succede in città, poi non ho potuto andarci più perché non era disponibile e quest'anno sono felice di riaprirlo al Rock!! Evviva!!!», scrive Vasco su Facebook.

«Ho provato grande emozione, quando sono atterrato a Palermo - ha detto Vasco -. Ho dei ricordi bellissimi, ricordi che si sono ripresentati mentre ho visto il panorama, quella montagna. Davvero una grande emozione. Appena sono entrato in aeroporto, tanti mi hanno salutato, con gioia, con felicità, tipica di questa città, una città straordinaria come sono i siciliani. Mi sento a casa, c'è un qualcosa di familiare in tutto questo». Su Instagram Vasco, postando una foto del palco, ha scritto: "Siamo a Palermo, quanto amo la Sicilia, i siciliani. Non vedo l'ora di farvi vivere lo spettacolo più potente del mondo. Palermo spogliami!".