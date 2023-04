A Isola delle Femmine il Cavalluccio Marino perde il suo papà: è morto il ristoratore Giovanni Vento

Si è spento, all’età di 67 anni, Giovanni Vento, ristoratore di Isola delle Femmine e fondatore del ristorante e della sala trattenimenti il Cavalluccio Marino: era molto amato dai suoi clienti. Il ristoratore è morto venerdì sera in seguito a complicazioni legate ad una lunga malattia.

Prima di avviare la sua attività imprenditoriale, da giovanissimo, era andato a vivere in Inghilterra dove aveva fatto la gavetta da cuoco. Sui social, lo ricordano Giovanni Pipitone: “Un amico che va via... Una brava e bella persona… Quanti bei ricordi quanti bei momenti trascorsi nel tuo locale il Cavalluccio Marino... Sempre cordiale e disponibile con questo tuo sorriso”. Commosse le parole di Angelo Montaperto: “Sincere condoglianze alla famiglia Vento Cavalluccio marino, ciao amico Giovanni trent'anni di amicizia, ti porterò dentro il mio cuore”.

Il Cavalluccio Marino non è l'unico locale creato da Vento. L'imprenditore ha anche avviato il Savoy che fino a sette anni fa era gestito dalla figlia Wendy morta prematuramente sette anni fa. L'attività, dopo la morte della chef, è stata data in gestione al ristoratore Maurizio Fortunato. Conosciutissima era anche un'altra attività dei Vento, il lido Pirata di Isola delle femmine, che andò per la maggiore negli anni '90.

"Grazie agli insegnamenti e alla scuola di mio padre - racconta il figlio Francesco a gds.it - vorrei essere capace di portare avanti l'impero che lui ha creato. Insieme a mia moglie Carla voglio continuare il suo cammino portando avanti il suo lavoro. Un uomo gentile che ha sempre aiutato chi era in difficoltà. Un carattere deciso ma sempre col sorriso sulle labbra. Uno che ha dato lavoro e insegnamenti a cuochi che oggi lavorano in Sicilia, in Italia, ma anche all'Estero. Alcuni in Germania, qualcuno anche in America. Qualcuno di loro è anche diventato chef. Un mestiere - racconta il figlio di Giovanni Vento - che io ho voluto fare. Mio padre, capendo che non avevo molta voglia di studiare mi ha assecondato e oggi - conclude - lo ringrazio per avermi insegnato il mestiere. Da due anni gestisco tutto io perché purtroppo mia sorella Wendy, che era la chef del Savoy, è morta. Un duro colpo per mio padre e per tutta la famiglia, un anno dopo un'altra grave perdita, quella di mia mamma".

I funerali sono in programma per martedì mattina 2 maggio, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Isola delle Femmine.

