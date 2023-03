Aspra, riqualificazione della terrazza a mare: nasce la Kiss Zone

Cosa c'è di più romantico di un bacio al tramonto, seduti su una panchina davanti al mare? A riqualificare uno spazio del borgo marinaro di Aspra ha proveduto il Comune di Bagheria, che ha voluto dare un tocco di poesia nello scegliere il nome. Si chiama Kiss Zone, la zona dei baci, e si trova nei pressi della rimessa delle barche.

Si tratta di un intervento di riqualificazione della terrazza a mare, che si aggiunge alle panchine, alle aiuole, ai contenitori per le cicche di sigarette e cestini per le deiezioni dei cani, che hanno dato nuova vita e decoro all'area. La struttura è stata realizzata e data in dono alla cittadinanza dalla falegnameria Di Salvo di via D'Annunzio.

«A breve sarà montato anche uno scivolo per consentire l'accesso in sicurezza dei disabili, sempre frutto di donazione di cittadini - ha dichiarato l'assessore comunale al Decentramento Andrea Sciortino, che ha curato personalmente la riqualificazione della terrazza a mare -. Si ringraziano la Falegnameria Di Salvo per la donazione della targa, la ditta GS restauri di Gaetano Sciortino, Antonino Mezzatesta per la collaborazione all'installazione».

© Riproduzione riservata