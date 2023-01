Aspra e le ville di Bagheria protagoniste del The National Geographic

La frazione marinara di Aspra sulle pagine della prestigiosa rivista The National Geographic. Insieme alla laguna veneziana, alle colline senesi, alle Dolomiti del Trentino, ecco il lungomare di Aspra con le barche variopinte. È così che la rivista, nell'ultimo numero, ha voluto celebrare la Sicilia, mettendo in mostra la frazione marinara e non solo. All'interno del The National Geographic, ecco le ville bagheresi con le meravigliose foto panoramiche su villa Palagonia, villa Valguanera e villa Cattolica.

La Sicilia e le sue bellezze, ancora una volta, saranno visibili da milioni di persone. Basti pensare che The National Geographic Magazine è una rivista mensile della National Geographic Society pubblicata in moltissimi paesi del mondo e tradotta in 31 lingue diverse.

"Una conquista importante per il borgo e Bagheria - ha dichiarato l'assessore con delega al Borgo marinaro di Aspra, Andrea Sciortino - numerosissimi sono i lettori di questa importante rivista letta in tutto il mondo, vedere una bellissima foto della nostra Aspra inorgoglisce tutta l'amministrazione comunale".

