“Sfida Natale 2”, la parrocchia San Vincenzo di Palermo lancia una raccolta fondi per i doni ai bambini bisognosi

Mentre la città si addobba a festa e le famiglie vanno alla ricerca dei regali di Natale, c’è chi si chiede se anche quest’anno trascorrerà da solo questo giorno, senza tavola imbandita, senza famiglia e senza più speranza. Per loro padre Calogero Di Fiore e i volontari della sua parrocchia San Vincenzo de Paoli, stanno organizzando numerose iniziative perché il Natale è la festa di tutti.

“Sfida di Natale 2” è un progetto di solidarietà che la parrocchia porta avanti per portare la gioia del Natale anche nelle case delle famiglie meno fortunate, che non possono permettersi di mettere i doni sotto l’albero per i bambini. “Durante questo lungo anno la nostra parrocchia ha proseguito, mese per mese, a sostenere le famiglie bisognose – dice padre Di Fiore -. Ora abbiamo bisogno di voi. Ognuno faccia quello che può e il Natale sarà più bello per tutti”.

È possibile partecipare alla raccolta fondi fino a domenica prossima per acquistare i regali di Natale per i bambini del quartiere, recandosi presso Giocheria di via Alcide De Gasperi 91 e consegnare direttamente la propria donazione nella lista Sfida di Natale 2 o facendo un bonifico alla parrocchia Iban: IT98V0200804611000102634765, con causale: Sfida di Natale 2.

“Maggiore sarà la cifra raccolta più belli saranno i regali per i nostri bambini – sottolineano i volontari -. Il cuore dei palermitani può compiere un piccolo miracolo”. Un’iniziativa che vuole donare un sorriso a chi da tempo l’ha perso, che vuole restituire al Natale la sua reale funzione che è quella dell’amore e della solidarietà verso gli altri. Chi è solo, perché abbandonato dalla famiglia o perché, come nel caso di tanti migranti, ha lasciato i suoi cari nel suo paese d’origine, potrà trascorrere il Natale non in solitudine, ma insieme agli amici della parrocchia. Con il sostegno della Fondazione Grimaldi, sarà organizzato anche un pranzo per tanti senzatetto e una cena per tante famiglie bisognose affinché il Natale assuma quel significato di fraternità universale che supera egoismi, individualismi e indifferenze.

