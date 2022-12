Palermo, dopo tre anni torna la festa di Natale per i bambini dell'Albergheria

Dopo tre anni di stop torna il Something’s coming for Christmas, l’evento per raccogliere fondi per il progetto BallarArt. La manifestazione si terrà al giardino delle idee, casa dell’omonima associazione, che da anni è impegnata sul territorio dei quartieri Ballarò e Albergheria di Palermo: l’appuntamento è dunque il 16 dicembre presso il monastero di Santa Chiara dove si terrà la festa per i bambini e le bambine dell’Alberghiera, il cui tema sarà la cura della natura e di noi.

Un momento per scambiarsi gli auguri e concludere il percorso annuale che l’associazione porta avanti con i bambini del territorio attraverso le arti: musica, arte, sport diritti, ambiente, tutti temi affrontati con le «Botteghe», ovvero dei laboratori attraverso i quali i volontari cercano di trasmettere ai bambini del quartiere i valori del rispetto, dell’amicizia e dell’inclusione:

«Cerchiamo di evitare a tuti i costi che si possa creare una situazione da ghetto - spiega Liliana Minutoli, presidente dell’associazione -, per questo cerchiamo anche di creare più situazioni possibili in cui tutti i bambini e le bambine siano inclusi, così da favorire il dialogo fra loro e la conoscenza». Per fare in modo che ciò accada, Liliana è costantemente a lavoro con tutte le altre associazioni che stanno sul territorio: «Collaboriamo moltissimo con tutti per fare rete - prosegue - ad esempio, tra le altre, con Sos Ballarò e Moltivolti». Gli eventi che si terranno in questo mese sono stati possibili anche grazie alla grande attenzione del Comune con i fondi arrivati attraverso l’osservatorio scolastico fondi 5xmille, e anche ad «alcuni benefattori privati».

