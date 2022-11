Palermo: addio alla principessa Moncada di Monforte, un pezzo di storia che va via

«Questa mattina, in punta di piedi e senza un lamento circondata dall’affetto dei miei familiari, si è spenta nella sua casa di Palermo la mia bellissima mamma». A dare il triste annuncio della morte della principessa Ninetta Moncada di Monforte sui social è il figlio Danilo.

Al suo dolore si è unita tutta la comunità di Campofelice di Roccella e il sindaco del comune palermitano Michela Taravella: «Appresa la tragica notizia della scomparsa della carissima principessa di Monforte, esprimo anche a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, i sentimenti di più profondo dolore e cordoglio nei confronti della famiglia - scrive il primo cittadino -. A loro va la nostra vicinanza, in un momento di così grave dolore, memori dell' affetto cordiale e della stima che la principessa Ninetta, ultima nata presso il Castello di Roccella da Eugenio Giovanni Moncada e Marianna David e Giardina, ha sempre riservato alla sua comunità e alla casa amatissima di Roccella. Testimone di una storia importante della nostra Campofelice e della Sicilia - continua Taravella - fino all'ultimo respiro ha conservato il ricordo dei meravigliosi giorni trascorsi a Roccella, circondata dall' affetto dei propri amati familiari e desiderosa di tramandare la memoria del prestigio della Famiglia Moncada, del segno fondamentale che quest'ultima ha lasciato nel nostro territorio e della storia di Campofelice in senso lato, ha generosamente contribuito alla importante azione di ricostruzione e di tutela del patrimonio culturale e storico della nostra Comunità, per cui Le saremo riconoscenti per sempre. La dolcissima Principessa, donna di grande spessore umano e culturale, lascerà per sempre un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di amarla».

La principessa si è spenta ieri dopo una lunga malattia. A lei la comunità di Campofelice di Roccella intitolerà, per volere dell'amministrazione comunale, la sala espositiva del Museo che al momento è in allestimento, dove verranno esposti alcuni importanti cimeli ricevuti dalla Famiglia Moncada. L'ultimo saluto in suffragio di Ninetta Moncada Di Monforte verrà dato domani, 12 novembre 2022, alle ore 10.00, nella Chiesa della Resurrezione in via Terrasanta a Palermo.

«Appena ieri mattina mi ha telefonato per dirmi che stava bene - scrive nel suo addio sui social il figlio Danilo - ma io sapevo essere una piccola bugia per non rattristarmi. È stata una donna fortissima, una roccia come la casa di Roccella in cui era nata. La sua famiglia e la sua gente - conclude - l'hanno immensamente amata perché amore aveva seminato».

