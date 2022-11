Trappeto, addio al "maestro" Giovanni Di Gaetano: è stato assessore negli anni '90

E' morto nella giornata di ieri l'ex assessore del Comune di Trappeto Giovanni Di Gaetano, soprannominato dalla comunità trappetese "il maestro". A darne l'annuncio, sulla sua pagina facebook il sindaco del comune del Palermitano Santo Cosentino. "Ho appreso stamattina purtroppo l'inaspettata notizia della scomparsa di Giovanni - scrive il primo cittadino - una persona socievole e tanto amata dalla nostra comunità trappetese. Lo ricordo anche in veste di assessore, sempre attivo ed operoso nello spendersi per la nostra comunità. Ultimamente ho avuto modo di confrontarmi con lui per alcuni progetti inerenti il turismo. Con profondo sentimento di tristezza, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale - conclude - porgo le più sentite condoglianze alla famiglia".

Di Gaetano, che aveva 56 anni, è stato assessore ai Lavori pubblici e alla cultura al Comune di Trappeto negli anni '90, con l'ex sindaco Salvatore Cutrò. Personalità eclettica era molto conosciuto nel borgo marinaro. Vantava studi in Filosofia ed un legame, mai dissolto, con gli emigrati trappetesi a Solingen in Germania. Da anni lottava contro una brutta malattia.

Un ricordo di Di Gaetano arriva anche dal sindaco Salvatore Cutrò che lo ebbe nella sua Giunta: «Piango la morte di Giovanni, uomo di grandi valori e trasparente sotto ogni punto di vista - scrive-. Ricordo un giovane con una grandissima voglia di affermarsi. Insieme abbiamo condiviso un percorso importante per la comunità trappetese. Il suo lavoro da assessore ai lavori pubblici è stato tanto ammirevole quanto indispensabile, in un tempo in cui i finanziamenti statali erano di difficile accesso. Giovanni è stata una persona di grande valore, uomo colto ed estroso. Ha lavorato per Trappeto - conclude - con impegno e abnegazione. Tutti dobbiamo ringraziarlo per questo.»

