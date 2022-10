Salvo by night, il «talento incompreso» e la figuraccia a X Factor nel 2009

Salvo By Night, tornato alla "ribalta" per l'esibizione non esattamente apprezzata a Tu si que Vales, non è nuovo ad apparizioni quantomeno discutibili. Nel 2009, durante una delle prime edizioni del talent X Factor, Salvo era stato inserito nella lista dei "talenti" chiamati "incompresi", per delle esibizioni che avevano fatto ridere, più che sorridere, i giudici.

L'esibizione di Salvatore Lo Iacono a Tu si que vales sabato sera (22 ottobre) ha fatto infuriare la giuria del programma su Canale 5. Il palermitano, che vive a Monreale, è però diventato un fenomeno social. Il suo video ha sbancato su Facebook, ricevendo migliaia di commenti, reazioni e condivisioni.

Nella parte finale dell'esibizione si accende un botta e risposta fra Lo Iacono e la giuria. In particolare con Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Al centro la Sicilia.

Per trovare una giustificazione al suo scarso successo in campo artistico, infatti, Salvo spiega: "A Palermo non c'è tutto quello che si trova a Roma e Milano. La nostra sfortuna di essere siciliani è non avere studi e teatri". A quel punto ribatte Zerbi: "Sai che ci sono tanti siciliani che avevano talento e hanno avuto molto successo? Non dare la colpa alla Sicilia, lì c'è gente seria, che lavora e le cose le porta a casa. Non chiacchieroni come te".

Salvo ha risposto per le rime e ha rincarato la dose in un video su Tik Tok, molto in voga, dove ha continuato ad attaccare i giudici, anche con epiteti poco carini.

Non solo. C'è anche un video di qualche settimana fa dove Salvo by Night si è trovato coinvolto in una rissa a distanza durante una conversazione, con tanto di offese e insulti. Sempre, ovviamente, via social.

