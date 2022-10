Palermitano a Tu si que vales, Salvo by night litiga con Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi

Una esibizione che non è piaciuta e uno scontro diretto con i giudici, a partire da Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Non è finita nel migliore dei modi la partecipazione di ieri sera (22 ottobre) a Tu si que vales di Salvatore Lo Iacono, in arte Salvo by night, il palermitano di 46 anni che si era presentato sul palco di Mediaset, davanti alla giuria formata anche da Gerry Scotti e Maria De Filippi.

Proprio alla moglie di Maurizio Costanzo (ma anche a Belen) era rivolto il progetto Lo Iacono che, prima della sua esibizione canora, si era proposto di presentare un programma su Canale 5 per scoprire di nuovi talenti. Una idea non proprio originale che infatti non è stata ben accolta dai giudici.

"Sono un talento nato - ha raccontato il concorrente - ho lanciato alcuni giovani che in America Latina hanno vinto importanti riconoscimenti nel mondo della musica".

Molto critico il giudice Rudy Zerbi che dopo il monologo di Salvatore ha detto: “Sei un incubo da vedere e da sentire, ci hai riempito di cialtronate, vai a casa”. Anche Sabrina Ferilli ha usato parole dure nei confronti di Salvatore: "Ti dovresti dare una regolata. Arrivi qua, non ti conosce nessuno e parli come Gesù Cristo".

