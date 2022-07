Alexa ai siciliani piace e le «liti» con Manfredi Di Liberto pure: il comico palermitano sbarca a Tgs

Manfredi Di Liberto è uno degli attori comici siciliani più poliedrici in Italia. Nato a Palermo 35 anni fa, ha mosso i primi passi con le recite a scuola e, dopo il diploma al liceo linguistico, ha iniziato a scrivere i suoi primi testi teatrali, collezionando successivamente esperienze sui palchi in giro in tutta Italia con lavori in televisione fino ad arrivare alle partecipazioni a programmi come "Made In Sud", il format comico su Rai 2 e "Insieme", variegata trasmissione di cabaret e intrattenimento con comici provenienti da tutta la Penisola. I video con le sue "liti" con la voce parlante di Alexa hanno divertito tantissimi utenti delle sue pagine social.

Ad ottobre inizia la sua nuova avventura su Tgs con il programma comico dal titolo "È tutto un programma": si potrà seguire in Sicilia sul canale 12 e nel resto d’Italia in diretta streaming sulla pagina Facebook di Manfredi Di Liberto, sulla pagina facebook di Salvo La Rosa, sulla pagina facebook di Telegiornale di Sicilia e sul sito www.gds.it. "La trasmissione è una serie di...serie tv - , sketch che vanno all'interno di un programma. Ecco perché il titolo - spiega il comico palermitano - che ho scelto: la gente si chiede: 'Sono tutte trasmissione diverse? No! E' tutto un programma!". Tra gli attori che partecipano agli sketch figurano anche Giovanni Cangialosi, Tiziana Martilotti, Giuseppe Giambrone e Roberto Spicuzza.

Il suo nuovo video “La vita senza aria” ha totalizzato in un giorno e mezzo oltre 200.000 visualizzazioni su Facebook e sul suo nuovo profilo Tik Tok ha già superato le 360.000 visualizzazioni. "Il popolo del web mi chiedeva di aprire un profilo sulla piattaforma TikTok e io non ho esitato! Un grande successo! Ho pubblicato questo video senza avere nemmeno un follower...", spiega Di Liberto. "Comici si nasce o ci si diventa? "Ni nasce, assolutamente - riflette Di Liberto - , perché l'attore nasce con la comicità innata. Il tempo comico non lo puoi imparare. Fare ridere non è mai facile, anzi, devo dire che è più facile fare piangere!".

Sul suo profilo Instagram si definisce: "Attore e comico fantasista per la tv, web e teatro. Litigo con Alexa 24 ore su 24". Sull'assistente vocale Amazon (la Sicilia secondo una analisi resa nota oggi da Amazon è al primo posto in Italia per tasso di crescita delle interazioni con Alexa), Di Liberto conferma il suo scarso feeling con la voce parlante: "Durante la pandemia, quando si stava da soli a casa con il lockdown, parlavo con Alexa perché era la mia unica interazione. Ho pubblicato video sulle mie pagine social, episodi divertenti della mia vita con...Alexa. Devo dire con piacere che sono stato apprezzato al punto che ho totalizzato una media di 3 milioni di visualizzazioni per ogni video. Tre di questi sono stati mandati in onda da Striscia la notizia su Canale 5". Insomma, la conferma che Alexa che bersaglia Manfredi a tutte le ore piace, eccome. Secondo la nota di Amazon, solo nel periodo tra gennaio e giugno 2022, in Sicilia sono state generate oltre 231 milioni di interazioni con Alexa, con un tasso di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 46%, dato che classifica la Sicilia al primo posto in Italia per tasso di crescita delle interazioni con Alexa. Primi per numero di interazioni con Alexa si trovano gli abitanti delle province di Catania, Palermo e Messina. Interessante il dato della crescita rispetto al 2021: al primo posto Ragusa con il 56% in più di interazioni, seguita da Agrigento, con il +51%. Insomma, Manfredi ha scelto una assistente vocale molto popolare nell'Isola.

La sua carriera è in crescita, diviso fra teatro ed impegni in tv. Far ridere senza fare battute volgari o tradire la propria natura non è mai facile. "Nasco mimo e trasformista - sottolinea Di Liberto - e nei miei video non esiste la volgarità, anche perchè ho molti fan di piccola età che vengono a vedermi in teatro".

Domanda immancabile. Il sogno nel cassetto? "Fare un film al cinema o nelle piattaforme a pagamento non nascondo che sono i miei sogni che spero di realizzare prima possibile. Al momento, però, nel mio cassetto ci sono solo i miei calzini...".

Fresco di matrimonio (il 4 giugno ha portato all'altare Francesca, la quale collabora all'aspetto tecnico dei video del comico), come vive la vita in coppia un comico? "In realtà siamo in tre, perché c'è sempre Alexa con noi....".

© Riproduzione riservata