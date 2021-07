Temptation Island, il palermitano Federico attacca Floriana: "Non la vedo come madre dei miei figli"

Inizia con un palese attacco l'esperienza dei palermitani Federico e Floriana a Temptation Island, il programma che mette a dura prova la vita di sei coppie di nuovo in onda da ieri sera su Canale 5. Federico infatti senza mezzi termini, in uno dei video mostrati poi alla fidanzata, ha detto apertamente: "Lei vive di fissazioni, non la reputo la persona giusta per diventare la madre dei miei figli".

“All’inizio andava tutto bene - aveva detto Floriana prima del programma -. Dopo un po’, però, ha iniziato a smettere di corteggiarmi come mi corteggiava all’inizio. E diciamo, anche a darmi un po’ per scontata".

Dal canto suo, Federico nota nella ragazza tanti difetti: "É pesante e piena di fissazioni. Per il resto, quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima. Dico: ‘Ora è mia e non me la leva più nessuno’”.

Federico ha 34 anni e gestisce il bar del suocero. Floriana di anni ne ha 21. “Da quando viviamo insieme - spiega Floriana - è come se vivessimo due vite separate, lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19:30 perché io voglio mangiare a quell’ora. Dopo di che io vado a dormire alle 21:30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano. Ho scritto a Temptation Island perché io vorrei costruire una famiglia con lui ma non so se lui sia ancora innamorato di me”.

Federico: “Se io non sto mai a casa è perché con lei non ho più stimoli. È pesante e piena di fissazioni. Vengo a Temptation Island per accontentare lei. Di sicuro me la vivrò al 100%”.

