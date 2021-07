Temptation Island, la coppia palermitana... scoppia: Floriana lascia Federico dopo il falò

Tempo di confronti e scontri per Federico e Floriana, la coppia palermitana protagonista di Temptation Island.

La ragazza ha deciso di chiedere un falò di confronto diretto con Federico, certa e sicura di volerlo lasciare. A mandare su tutte le furie Floriana sono state le palesi attenzioni che il ragazzo ha dedicato ad una delle tentatrici del villaggio, Vincenza.

Un avvicinamento sempre più evidente, durante il quale Federico non si è risparmiato, mettendo Vincenza a paragone con Floriana, di cui ha parlato spesso male.

“Ho capito che lui non mi merita", ha detto Floriana. “Io mi sono messo in gioco con quella ragazza per capire fino a che punto erano veri i miei sentimenti", ha replicato Federico.

“L’amore che gli ho dato forse non lo troverà mai da nessun’altra”, ha poi aggiunto la ragazza di Palermo. Dal canto suo, Federico ha capito solo successivamente di amare la sua ragazza, che ha provato a richiamare per un nuovo confronto.

