Palermo, colombe e uova di Pasqua in dono agli studenti della scuola Falcone

“Sarà una Pasqua diversa, sottotono, con milioni di famiglie costrette a stare chiuse in casa in tutta Italia aspettando che finisca l’isolamento. Ma questo non vuol dire che non può esserci spazio per la solidarietà e per un po’ di… dolcezza”.

Commenta così Vittorio Troia, direttore Conad PAC2000A divisione Sicilia, la decisione di donare centinaia di uova e di colombe ai piccoli alunni della scuola Falcone dello Zen a Palermo. Un piccolo gesto concreto, di solidarietà e di affetto, che vuole dare un segnale di speranza a chi vive questo momento di grande crisi aggravato anche da condizioni socioeconomiche difficili.

Ieri Conad ha consegnato oltre 700 uova di cioccolato e altrettante colombe pasquali direttamente a Daniela Lo Verde, dirigente della scuola Giovanni Falcone. Un dono fortemente voluto da Conad, gruppo leader nel sud Italia, per contribuire a regalare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie che abitano ai margini delle città.

“In un momento di grande tristezza - commenta Daniela Lo Verde - in cui si fa molta fatica ad andare avanti, ogni alunno della nostra scuola riceverà un uovo di Pasqua e una colomba. Desidero pertanto ringraziare Conad perché ancora una volta si è dimostrata sensibile e vicina ai nostri bambini”.

Il Gruppo Conad è da anni al fianco dell’Istituto del quartiere San Filippo Neri, dove ha organizzato anche eventi sportivi con i grandi campioni della scherma e dove, grazie a diverse iniziative, ha contribuito a rinnovare il materiale didattico danneggiato o trafugato dopo i raid vandalici subiti negli scorsi anni.

“Questo gesto – spiega Vittorio Troia – assume un doppio significato per noi. Prima di tutto cerchiamo, con quello che possiamo, di stare vicino ai bambini dello Zen anche quando la scuola è chiusa. Contemporaneamente, ci auguriamo che possano festeggiare la Santa Pasqua in maniera serena, nonostante le difficoltà che tutti stiamo vivendo”.

Per evitare gli assembramenti e in linea con le disposizioni del DPCM per evitare la catena dei contagi, l’amministrazione scolastica consegnerà a scaglioni i doni di Conad.

