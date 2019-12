"Le spose di Joy", a Palermo campagna di beneficenza per i bambini siriani

Nelle sale neo-rinascimentali di villa Malfitano Whitaker a Palermo, grazie alla collaborazione di Fondazione Whitaker e della storica sartoria Lady Junior di Samarate, con il patrocinio del comune di Palermo, Charley Fazio ha ritratto due modelle speciali, Caterina e Gloria, che portano sulla pelle i colori di una terra lontana da cui si fugge inseguendo una speranza, e incarnano i sogni di tutte le donne innamorate.

“Le spose di Joy” è una campagna benefica che prevede la cessione dei due abiti da sposa realizzati a mano da Lady Junior a fronte di una donazione minima.

I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere “La casa della speranza”, il ricovero di Joy for Children APS per malati e feriti di guerra a Kilis, nei pressi del confine turco-siriano, dove tanti bambini siriani attendono di ricevere cure adeguate.

Indossare uno degli abiti di Joy for Children il giorno delle nozze sarà il modo più bello ed eloquente di testimoniare la gioia dell’amore.

