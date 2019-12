Ficarra e Picone scendono in campo col Palermo per beneficenza

Salvo Ficarra e Valentino Picone con la associazione Maredolce onlus scenderanno in campo insieme alla squadra di calcio del Palermo per un'iniziativa benefica in favore dell'Ospedale dei bambini di Palermo.

Mercoledì 18 dicembre al teatro Politeama comincerà una raccolta fondi con un mercante in fiera guidato da Roberto Lipari e si concluderà il 29 maggio con una partita di beneficenza allo stadio "Barbera". "Raccoglieremo fondi - dice Salvo Ficarra - per acquistare uno strumento diagnostico per l'Ospedale dei bambini". "Attraverso la partnership con l'associazione Maredolce - dice il presidente del Palermo Dario Mirri - vogliamo regalare un sorriso a tanti bambini. Saranno con noi oltre Ficarra e Picone anche Stefania Petyx, Roberto Lipari e contiamo di coinvolgere tanti altri artisti".

