Futuro Palermo, dal patto per la A alla cessione: Foschi incontra i leader

Il futuro del Palermo passa necessariamente per la Serie A. Centrare la promozione non significherebbe solamente riscattare le amarezze della scorsa stagione, ma dare al club una spinta decisiva per la cessione. Ed è per questo, come anticipato dal Giornale di Sicilia oggi in edicola, che il presidente Rino Foschi ha concordato con la squadra un premio promozione. Difficile al momento quantificare il tutto, ma è evidente come questa mossa dia un segnale forte all'esterno: il Palermo, nonostante le tribolazioni societarie delle ultime settimane, c'è e vuole credere in un futuro migliore.

Nella mattinata di mercoledì, una delegazione di giocatori guidata dai due leader carismatici Ilija Nestorovski e Andrea Rispoli, ha incontrato il presidente Foschi e altri vertici societari per concordare i punti di questo "patto per al A". Nulla di scritto, visto che le attuali dinamiche societarie non lo consentono, ma una significativa stretta di mano che vale tanto. A pesare, sul piatto della bilancia, c'è quindi la promessa di Rino Foschi che ha nuovamente dato la sua parola sulla solvibilità del club anche in questa circostanza.

Perché laddove non arrivano le casse societarie dell'attuale proprietà, potrebbero arrivare quelle dei possibili nuovi acquirenti. I nomi sono sempre gli stessi, con in testa il fondo York Capital. Ma con una novità, come riportato dal Giornale di Sicilia oggi in edicola, ovvero un nuovo possibile gruppo interessato all'acquisto che nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti. Il nome resta top secret. Anche perché, come per le altre trattative, la parola d'ordine resta sempre la stessa: Serie A. Se non ci sarà la promozione, la cessione del club diverrebbe un'operazione di difficile attuazione. Tutto quindi passa per queste nove, ultime giornate di campionato che separano il Palermo dalla sua possibile rinascita.

