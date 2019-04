Palermo, Puscas arriva in ritardo all'allenamento: rischia l'esclusione contro il Verona

Dopo la sconfitta contro il Pescara, il Palermo deve risolvere un altro problema, quello relativo all'attaccante rumeno Puscas che non si è allenato con la squadra ieri a Boccadifalco, giungendo in ritardo al campo e lavorando da solo in tarda mattinata.

Un ritardo che, come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, rischia di costargli il posto in squadra per la partita che i rosanero dovranno giocare contro il Verona.

Intanto ieri, il Cittadella ha battuto per 4-0 il Livorno e vola nella zona play off da dove esce lo Spezia dopo il ko esterno per 1-0 contro il Foggia. Il Carpi vince in rimonta, in casa, contro il Padova per 2-1. Il Benevento espugna il Perugia con il risultato di 4-2 e aggancia il Palermo in classifica a 50 punti.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE