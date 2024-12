Palermo, la voragine di via Crispi: ora la grana è rimuovere le auto in sosta

C’è una Mercedes grigia con targa straniera posteggiata da anni, con le ruote a terra: e poco più avanti la voragine recintata di via Crispi, nell’area in prossimità di piazza della Pace, a Palermo. L’auto - verosimilmente abbandonata, da verificare se sia assicurata: e se così non fosse, andrebbe rimossa comunque - crea un ulteriore restringimento nel tratto di strada in cui, nei giorni a cavallo del Natale, il cedimento dell’asfalto ha creato un notevole pericolo per i mezzi in transito, costretti a passare uno per volta proprio a causa della Mercedes. Situazione analoga sulla corsia opposta, direzione Cala, ma lì il restringimento è al centro della carreggiata, si passa dai due lati.

Il Comune rompe gli indugi e istituisce la zona rimozione su tutto il lato sinistro di via Crispi lato mare fino a piazza della Pace e a partire dall’altezza di via Rosario Gerbasi, che grosso modo coincide con il varco Santa Lucia di accesso al porto. Il divieto è per adesso solo preannunciato: diventerà operativo quando la ditta incaricata di svolgere i lavori sarà pronta ad aprire il cantiere; due giorni prima di cominciare, la stessa ditta piazzerà i cartelli e inizierà la rimozione delle auto in sosta.