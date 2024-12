Palermo, in via Crispi si apre l'ennesima voragine - IL VIDEO

Le ultime piogge e le grandinate hanno dato il colpo di grazia al manto stradale della via Crispi a Palermo: ieri sera (24 dicembre) nella carreggiata lato mare (direzione via Montepellegrino), all'altezza di via Domenico Scinà, si è aperta una voragine larga circa due metri, prontamente transennata.

Nello stesso punto, da tempo, automobilisti e motociclisti lamentavano le pessime condizioni dell'asfalto, pieno di crepe e avvallamenti, che nelle ultime ore non hanno retto alla burrasca. Le forti precipitazioni hanno scavato tra le ferite del cemento facendo cedere gli ultimi strati: adesso, dove prima c'era la strada, c'è un laghetto profondo circa 30 centimetri, circondato da una rete arancione montata dal vigili del fuoco.

I mezzi sono costretti a rallentare e attraversare uno per volta l'unico tratto aperto della strada, anche quest'ultimo non privo di ostacoli.

I danni per il maltempo proseguono a Palermo e in provincia. In 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 50 interventi. Durante la notte alcuni alberi sono caduti in via Aragona danneggiando 4 autovetture, un altro in via Gino Zappa allo Zen danneggiando un’auto e in provincia sulla strada statale 643 in territorio di Polizzi. Tanti

gli interventi per allagamenti e auto impantanate come per cornicioni e tabelloni pubblicitari pericolanti.