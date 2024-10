Stop alla riforma degli enti locali in Sicilia: naufraga l'aumento di donne in giunta

L'Ars ha accantonato la riforma degli enti locali, che formalmente torna in commissione ma in pratica finisce insabbiata e non verrà più rimessa al voto. Preso atto che era impossibile tenere insieme la maggioranza sui singoli articoli, è stato il centrodestra in apertura dei lavori a chiedere di fermare tutto. Il centrosinistra ha provato a opporsi nel tentativo di iniziare a votare e far emergere le spaccature nella coalizione che sostiene Schifani. Ma Forza Italia è comunque riunita a ottenere il rinvio in commissione.

Escono dall'agenda dunque misure contestatissime e che hanno tenuto il Parlamento impegnato per oltre un mese. Non si parlerà più della norma che avrebbe permesso a tutti i sindaci della Sicilia di nominare subito un assessore in più e di quella che avrebbe introdotto la figura del consigliere supplente, cioè il primo dei non eletti che subentra temporaneamente al collega che viene chiamato in giunta.

Per Nuccio Di Paola, leader dei grillini, e Michele Catanzaro del Pd la decisione di accantonare la riforma mette in mostra la debolezza del centrodestra e il fatto che Schifani non ha una maggioranza attorno a sé.