La riforma sugli Enti locali ancora al palo

Anche gli ultimi tentativi in corso in commissione Bilancio non stanno permettendo all’Ars di uscire dall’impasse. Una intesa in grado di far votare almeno le norme principali della riforma degli enti locali è distante dall’essere trovata. E in questo clima nel pomeriggio dovrebbe essere ufficializzato lo stop definitivo al cammino di una legge contestata fin dall’inizio e che ha comunque tenuto il Parlamento impegnato da un mese. Al punto da mettere da parte altre norme destinate ad emergenze di vario tipo.

La riforma degli enti locali si è arenata di fronte alle maggioranze trasversali e tutte diverse che sono maturate intorno a ogni singolo articolo. Da quello che avrebbe permesso a tutti i sindaci della Sicilia di nominare subito un assessore in più a quello che avrebbe introdotto la figura del consigliere supplente, cioè il primo dei non eletti che subentra temporaneamente al collega che viene chiamato in giunta.

Se l’aula inizierà a votare in questa situazione, nel pomeriggio, nessuno è in grado di prevedere che tipo di legge verrà fuori. Considerando anche la contrarietà del governo alla maggior parte degli articoli. E questo suggerisce ai più navigati frequentatori di Sala d’Ercole di fermare tutto per evitare strappi profondi e complicati da ricucire.