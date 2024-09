Legge anti-crack, Galvagno: «Soddisfatte tutte le richieste sotto il profilo economico»

«Per questo ddl contro il crack sono stati inseriti 11 milioni di euro. C'è stato un grandissimo sforzo da parte del governo e del presidente della Regione. Se poi pensiamo che riusciremo ad eliminare questo problema, saremo dei sognatori, ma anche sotto il profilo di natura economica, credo che siano state soddisfatte tutte le richieste».

Così il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, parlando in aula all’Ars della possibilità di un rinvio, a domani, del voto per l'approvazione del ddl su crack. Il ddl potrebbe essere votato domani perché diversi deputati hanno proposto di rinviare il tutto perché il presidente della Regione, Renato Schifani, non è presente oggi pomeriggio in Sala d’Ercole.

«Da una parte - prosegue - trovo le lacrime di un padre, al quale è stato strappato un figlio, per via della droga, dall’altra parte però abbiamo un presidente della Regione che ha messo gran parte delle risorse, richieste sul ddl, e che oggi è assente in aula. Questa è la prima volta, in Italia, che una legge del genere viene sottoposta al parlamento di riferimento. Quindi votare oggi o rimandare a domani il voto per il ddl (sempre che la capigruppo decida in tal senso) non cambia nulla ai fini della pubblicazione in gazzetta ufficiale», conclude Galvagno.