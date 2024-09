Ars, arriva il voto finale per la legge anti-crack: i milioni stanziati sono 23 in tre anni

Via libera bipartisan dall’Assemblea regionale siciliana al disegno di legge anti-crack per il quale il governo regionale ha approntato 23 milioni nel triennio. Un ok all’unanimità come certificato con soddisfazione dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e con il plauso di tutti i gruppi politici, a un testo che fa della Sicilia regione pioniera nel contrasto. Una legge spinta soprattutto dalla società civile, in particolare da un quartiere popolare di Palermo, Ballarò, funestato dalla morte di diversi giovani per crack. Una drammatica emergenza. Tra gli animatori del percorso di sensibilizzazione l’associazione La Casa di Giulio, fondata da Francesco Zavatteri, padre di Giulio, ucciso a 19 anni da questa pericolosissima droga.

Il testo consta di 16 articoli. Tre gli organismi previsti: il Comitato di indirizzo sulle dipendenze che servirà a promuovere iniziative in materia di dipendenze e individuare gli immobili inutilizzati da assegnare alle attività di prevenzione, trattamento e cura delle dipendenze patologiche; il Tavolo tecnico per la ricerca e il coordinamento; che collaborerà con il Tavolo tecnico regionale permanente per la prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamenti; una Rete regionale diffusa sulle dipendenze: potranno farne parte tutti i soggetti pubblici o privati che intervengono nella prevenzione, formazione, riduzione dei danni e dei rischi.

Tra gli aspetti cruciali la creazione da parte delle aziende sanitarie provinciale di unità mobili per lo screening, il sostegno e l’assistenza sul territorio nelle zone ad alto tasso di tossicodipendenza. Una unità per ogni capoluogo di provincia e ognuna di loro avrà a bordo personale medico, infermieristico, psicologico e social. Previsti percorsi rieducativi e formativi promossi dalla Regione, anche all’interno delle carceri.