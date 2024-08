Il nubifragio a Porticello, la vicinanza di Ars e Regione alle famiglie dei dispersi

«Esprimo il mio più profondo dolore e sgomento oltre alla sincera vicinanza alle famiglie colpite dal tragico naufragio della nave a vela inglese avvenuto stamattina al largo delle coste siciliane a causa del maltempo. In queste ore di grande apprensione, i nostri pensieri sono rivolti ai dispersi e ai loro cari e a chi è ricoverato in ospedale. Voglio inoltre ringraziare di cuore le forze dell’ordine, la guardia costiera, i sommozzatori dei vigili del fuoco e la nostra Protezione civile per l’instancabile impegno nelle operazioni di soccorso. Il loro lavoro, svolto con grande coraggio e professionalità, è fondamentale in momenti così drammatici. La Regione continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, offrendo tutto il supporto necessario». Lo dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno aggiunge. «Sto seguendo con grande apprensione quanto accaduto al largo di Porticello nel palermitano questa notte. Una tragedia enorme, la barca affondata causa il maltempo, con 22 persone a bordo. Purtroppo per uno dei dispersi non c'è più nulla da fare, prego e spero affinché i soccorritori, che ringrazio per l’immediatezza con la quale sono intervenuti, riescano a salvare le 6 persone che ancora mancano all’appello. Sono in costante contatto con le autorità competenti impegnate nelle operazioni di soccorso».