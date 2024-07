Vertice per ripulire Palermo: più ditte private, uomini in strada da uffici e officina, trovati i soldi per mantenere i doppi turni

Il presidente della Rap Giuseppe Todaro entro oggi presenterà al sindaco Roberto Lagalla il piano per rimettere in sesto il servizio di raccolta dei rifiuti a Palermo. Lo dice al termine di un vertice a Palazzo Palagonia, presieduto dal primo cittadino. Vi hanno partecipato, tra gli altri, anche i rappresentanti della polizia municipale e di quella della Città metropolitana. Sulla base della relazione di Todaro e delle condizioni igienico sanitarie della città il sindaco coinvolgerà anche la Prefettura. Nella manovra che Todaro ha avviato per far fronte all’emergenza rifiuti c’è l’aumento delle ditte private impiegate nella raccolta indifferenziata. Il presidente della Rap, altresì assicura che è stato tamponato il problema di conti che impediva il pagamento dei doppi turni di servizio agli operai della raccolta. Questo dovrebbe bastare a fare recedere la Cisl dal proposito annunciato nei giorni scorsi non rinnovare gli accordi per i doppi turni . Confermata anche la volontà di mandare in strada anche alcuni dipendenti dislocati in altre attività, compresi uffici e officina . I sindacati dal canto loro chiedono l’assunzione di almeno un terzo dei 306 vincitori del concorso indetto dall’azienda, posti a tempo determinato che la società partecipata dal Comune sarebbe disposta a immettere in servizio presto, anche se il primo step sarebbe limitato a non più di una cinquantina di unità e a partire dal 12 agosto.

La previsione di Todaro è di un impiego massiccio di uomini e mezzi per fare rientrare l'emergenza in città, a partire proprio dal ricorso alle ditte di privati. «Da stasera - dice il presidente dell'azienda partecipata del Comune - saranno nove e toglieranno dalle strade il 25 per cento dei rifiuti. Il potenziamento del ricorso ai privati era stato avviato già dalle scorse settimane. Un limitato beneficio arriverà anche dal reperimento di risorse interne di personale. Contiamo di coinvolgere da venti a trenta dipendenti finora impiegati in altri settori dell’azienda». Il presidente farà anche una valutazione sulle disponibilità di cassa con l’intento di reperire fondi, stornandoli da altre voci di bilancio. «Serviranno per ripristinare, ma solo in minima parte, doppi turni e straordinari che erano stati bloccati nei giorni scorsi per l’esaurimento delle risorse», aggiunge Todaro.

Quella della Rap è una continua lotta per fare quadrare i numeri. «Nel 2013 - spiega il presidente - l’azienda poteva contare su 2.600 dipendenti, ora solo su 1.500. Dal 2020 sono andati in pensione 400 dipendenti. Per l’indifferenziato ce ne sono, in questo momento, solo 600, ma ne servirebbero almeno 850. Ecco perché abbiamo esteso il ricorso alle ditte private, che già effettuano tutta la raccolta di carta e vetro e che, sempre di più, vengono utilizzate per l’immondizia indifferenziata».

Da agosto linfa nuova. Entreranno in servizio cinquanta neo-assunti, vincitori di concorso, che, dal 7 al 9 agosto, svolgeranno i corsi di formazione. «Abbiamo anche dei ritardi - conclude Todaro - nella discarica a causa della mancata consegna della seconda parte della settima vasca di Bellolampo. Sono arrivati tutti i pareri. Nei prossimi giorni contiamo di definire la consegna».

Nl frattempo, sono ancora numerose a Palermo le strade trasformate in discariche. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di roghi di spazzatura accatastata lungo le strade, in alcuni punti della periferia, fino a coprire lo spazio della carreggiata. Fiamme sono state appiccate in vari quartieri: Brancaccio, Albergheria, Calatafimi, Zen. E ancora in viale Croce Rossa e in viale Michelangelo, dove le fiamme oltre ai sacchetti hanno avvolto anche un albero.

La Rap continua comunque a ripulire le strade invase dalla spazzatura. Da stamattina una squadra è dedicata allo Sperone, partendo dalle vie Sacco e Vanzetti (dove rimangono solo due postazioni da bonificare). L'azienda è già intervenuta in via Achille Grandi e in via Pecori Giraldi, dove rimane solo una postazione. Domani le attività continueranno in via Pecori Giraldi, via XXVII Maggio, via Li Puma, via Spoto, viale Di Vittorio, via Padre Annibale di Francia e piazza Bandi. Stasera si continueranno le attività di pulizia Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo, dove già si è intervenuti venerdì sera. A Borgo Nuovo coinvolte le vie Alia, Comiso, largo Castronovo, largo Ispica, Casteldaccia e Centuripe. A Uditore e Passo di Rigano le vie Bernini, Giorgione, Silvestri, Sangiorgi, Di Stefano, Guarneri, Maiorana, Ruggeri. Un altro equipaggio Rap interverrà in via Laudicina, corso dei Mille, via Li Gotti e via Galletti. Con un'altra squadra inizieranno le attività allo Zen 2, in particolare nelle vie Agesia di Siracusa, via Coppi, Carnera, Senocrate di Agrigento. Sarà completato anche il quartiere Zisa (vie D’Aquino, Castiglia, Agostino, Eugenio l’Emiro, degli Emiri, via Emilio Greco) e si inizierà nel quartiere Montepellegrino, nelle vie Jung, Marturano, Leotta, Denti di Piraino, Ammiraglio Nicastro e Don Gnocchi, Ammiraglio Rizzo, Don Orione. Sempre stanotte si lavorerà a Boccadifalco, in particolare nelle strade strette. Bonifiche previste nelle vie Margifaraci, Vulpi, Baracca, San Martino, Carmelo del Prete e Palumbo. Nel programma anche le vie Petralia Sottana, il viale Regione Siciliana nel tratto tra via Lentini e via Pergusa, la via Perpignano, all'altezza di viale Regione Siciliana. E ancora la via Duse a Pallavicino, la via Aversa alla nove, largo Gioacchino Crisafulli (ex Riserva Reale).

I numeri

266 Autisti e operatori ecologici attualmente in servizio

100 I dipendenti che mancano per garantire la raccolta giornalmente senza i doppi turni e gli straordinari

36 Gli itinerari da coprire in città durante i tre turni di lavoro

18 La domenica e i festivi i percorsi in cui passano i mezzi della Rap vengono dimezzati

106 I vincitori di concorso in attesa di assunzione

50 Gli operatori in servizio entro agosto

10 I milioni di buco che fanno rischiare il fallimento

8 Il valore in milioni degli immobili per ricapitalizzare

Nella foto rifiuti in via Giuseppe Pagano