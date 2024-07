Palermo, la Rap manda tutti in strada a raccogliere rifiuti

Fuori tutti. Ogni settore della Rap dovrà fare un «sacrificio» e sbracciarsi per garantire la raccolta dei rifiuti a Palermo che stanno letteralmente sommergendo quasi tutti i quartieri. Il presidente Giuseppe Todaro sa che il reclutamento forzato è atto impopolare, eppure qualcosa per frenare la corsa verso il baratro si deve tentare.

Mancano all’appello poco meno di 100 operatori ecologici al giorno per fare la pulizia ordinaria e almeno fino al 12 agosto, quando è prevista l’immissione in servizio di 50 vincitori di concorso, non c’è da dove pescarli se non tra le stanze, le officine e i rami dell’azienda di piazzetta Cairoli. Perché di fatto «aspettiamo solo il via libera dell’Agenzia delle Entrate e poi i nuovi assunti entreranno subito a regime», spiega Todaro. Mentre «per gli altri 56 bisognerà pazientare fino a settembre». Ma intanto la città non può aspettare più.

