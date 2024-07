Incubo rifiuti a Palermo: stop ai turni in più di raccolta

Guai. Molti guai in vista. In piena estate a Palermo la crisi dei rifiuti è sul punto di trasformarsi in emergenza, mentre la città è una distesa di cumuli maleodoranti. La Cisl, il sindacato maggiormente rappresentativo in Rap, l'azienda che cura la raccolta dell'immondizia, ha deciso che a fine mese non rinnoverà gli accordi di secondo livello con l'azienda per garantire i doppi turni di lavoro per alcuni equipaggi. Si tratta dell'unico modo con cui, finora, si è garantita la raccolta in città, seppure in maniera deficitaria. Su 37 itinerari di raccolta ogni giorno normalmente se ne coprono 27, gli altri dieci si cerca di fare come meglio si può. Uno di questi modi è far fare il doppio turno agli operatori, pagandoli sostanzialmente col salario accessorio. Per consentire questo serve un'intesa in sede sindacale, che è stata sempre garantita. Quest'anno, però, il budget accessorio per la Rap si è già esaurito. E gli accordi sul riequilibrio di bilancio impongono che non solo non si possano implementare, anzi devono anno dopo anno diminuire. Nel frattempo, l'azienda incrementa il ricorso alle ditte private e il presidente Giuseppe Todaro dà il via ai corsi di formazione per l'assunzione dei primi cinquanta vincitori di concorso.