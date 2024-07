Rifiuti a Palermo, Rap in azione di notte: ecco le strade ripulite e quelle in programma

Mentre Palermo affonda nell'immondizia, la Rap prova a recuperare. Diffuso un bollettino delle attività notturne. Stanotte in campo 5 squadre che hanno lavorato su 5 diversi itinerari.

Sono state definite e recuperate con attività di svuotamento e pulizia postazioni dei cassonetti le seguenti vie: Re Tancredi, Ettore Arculeo, Aristippo, Giarrusso, Portello, Crociferi, Guadagna (da definire una postazione), Mattei, Patti, Cottolengo, Marinai Alliata, Tre Grazie (da definire), Perpignano, Lentini, Termini Imerese, Gela, Pergusa e piazza San Gabriele.

Due squadre continueranno le attività per definire via Riserva Reale, via Francesco Baracca, via San Martino, via Boccadifalco, viale Michelangelo (ultime due postazioni), via Bernini (ultime due postazioni verso viale Regione Siciliana), via Giorgione, via Ignazio Silvestri, via Sangiorgi, via Giuseppe di Stefano, via Andrea Guarneri, via Angelo Maiorana, via Leonardo Ruggeri.

Domani mattina (29 luglio) una squadra sarà dedicata allo Sperone e continueranno le attività a: Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo, dove già si è intervenuti venerdì sera, definendo diverse vie. Un altro equipaggio Rap interverrà nuovamente in via Laudicina, in corso dei Mille (1419), via Li Gotti (da definire) e via Galletti, che soffrono della cosiddetta migrazione dei rifiuti da parte dei residenti nei comuni limitrofi.