Palermo, anche la via Roma avrà la pista ciclabile: il progetto approvato dalla giunta comunale

La giunta comunale di Palermo ha approvato la delibera per incentivare la mobilità sostenibile lungo l’asse di via Roma attraverso l’istituzione di una ciclovia bidirezionale e il contestuale miglioramento della visibilità e sicurezza di quattro attraversamenti pedonali. Il provvedimento, spiega una nota, è «fortemente voluto dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore alla mobilità sostenibile, Maurizio Carta, e condiviso con l’assessore alla Viabilità ordinaria, Dario Falzone».

Coinvolta anche via Emerico Amari. La delibera, infatti, prescrive la realizzazione di una ciclovia bidirezionale su strada lungo l’asse viario su quasi tutta via Roma (e cioè nel tratto compreso tra piazza Giulio Cesare e via Emerico Amari), di una ciclovia bidirezionale in sede propria anche in via Emerico Amari (nel tratto compreso tra via Roma e via Wagner) e interventi di miglioramento della visibilità degli attraversamenti pedonali, in corrispondenza di via Principe di Belmonte, via Bara all’Olivella/Poste, piazza San Domenico e piazza Sant’Anna.