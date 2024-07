Palermo, parte il cantiere per il nuovo asfalto in un tratto della via Roma

«Entro lunedì sarà avviato a Palermo il cantiere per la posa del nuovo asfalto in via Roma, da via Cavour a piazza Sturzo. Previsti 12 giorni lavorativi per il completamento». Lo afferma l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando che sta curando gli interventi per il rinnovo della pavimentazione stradale.

Per la realizzazione delle opere sarà necessario ridurre il transito delle auto a metà carreggiata consentendo la circolazione in senso unico alternato per stralci funzionali non superiori ai 100 metri. Si ridurrà così il disagio per gli automobilisti. «In queste ore stiamo intervenendo nei pressi del Teatro Massimo per completare la pavimentazione di via Volturno, già in gran parte rinnovata. Poi passeremo in via Roma», aggiunge Orlando.

L’appalto fa parte dell’accordo quadro quadriennale che prevede la manutenzione di strade e marciapiedi della città. In programma anche il rinnovo dell’asfalto in via Pignatelli Aragona.