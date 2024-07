Palermo, la revoca dell'incarico a Giusto Catania: replica l'Ufficio Scolastico

«Dopo la pubblicazione del primo provvedimento di attribuzione delle dirigenze scolastiche, sono state analizzate tutte le richieste di chiarimento, nonché di rettifica, opportunamente motivate da parte di quanti ne avevano fatto richiesta. Verificata l’ammissibilità, l’Ufficio ha provveduto tempestivamente a formalizzare un successivo provvedimento di rettifica. Nello specifico, per la sede del Liceo Umberto I di Palermo, al pari di altre sedi, è stata accertata l’ammissibilità dell’istanza presentata da una dirigente scolastica che precedentemente non era stata accolta».

Così l’Ufficio scolastico Regionale, a due giorni dalla revoca dell’incarico a Giusto Catania a preside del liceo Umberto I, ha motivato la decisione.

«In relazione al provvedimento di rettifica e integrazione relativo alle operazioni di attribuzione degli incarichi dei dirigenti scolastici con decorrenza dal primo settembre prossimo, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha provveduto come di consueto a espletare le procedure di conferme, mutamenti e mobilità interregionale. I criteri per l’attribuzione delle dirigenze scolastiche erano delineati dalla circolare ministeriale che attribuiva priorità di scelta a quei dirigenti scolastici le cui scuole erano state oggetto di dimensionamento. In Sicilia erano circa 80 i dirigenti scolastici in tale posizione», conclude.