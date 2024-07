Palermo, l'Ufficio scolastico regionale revoca la nomina a dirigente dell'Umberto I a Giusto Catania: «Pervenuti tanti reclami»

Aveva festeggiato appena tre giorni fa la sua nomina di dirigente scolastico al liceo classico Umberto I. Il suo amato liceo perché dentro quelle mura, Giusto Catania, ha vissuto il suo percorso di studente. Si è diplomato, infatti, proprio all’istituto di via Parlatore e la sua gioia, a quella nomina, era incontenibile. L'aveva manifestata sui social e alla stessa maniera, sempre su Facebook, ora Catania, esprime tutta la sua amarezza. La nomina è stata revocata dall'ufficio scolastico regionale e lui torna a dirigere l’istituto comprensivo Giuliana Saladino, al Cep. Niente più Umberto I e perché non lo sa spiegare nemmeno lui. O meglio. Un’idea, con il suo post, la fa ben intendere: il suo orientamento politico. Lui è stato ex assessore comunale di Rifondazione Comunista.

«Nel Paese di Giorgia Meloni bisogna sempre premiare il merito, soprattutto nella scuola, a meno che tu non sia di sinistra - scrive Catania -. Improvvisamente e senza alcuna motivazione, l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha revocato la mia nomina a dirigente scolastico del liceo Umberto I. Non mi aspettavo, nei giorni scorsi, di essere nominato preside all’Umberto ma è stato scritto che c’erano «esigenze dell’amministrazione» legate alle «esperienze professionali e alle competenze maturate» che sarebbero state utili alla missione educativa di uno dei più prestigiosi licei di Palermo. Ma non è bastato».