Partinico, revocato l'accreditamento per l'assistenza agli alunni disabili a una cooperativa collegata alla Nido d'argento

E controllata di fatto da rappresentanti della cooperativa sociale Nido d'argento finiti sotto inchiesta per corruzione. Proprio per questo il Comune di Partinico ha deciso di revocare l'accreditamento ad un'altra cooperativa sociale con sede legale a Monreale, la Medea onlus.

Gli uffici dei Servizi sociali hanno di fatto estromesso questa realtà dalla possibilità di svolgere a Partinico il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione (Asacom) in favore di alunni con disabilità che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (materne, elementari e medie, secondo la terminologia precedente, la più usata dalle famiglie). Una decisione, a firma della responsabile del settore, Nadia Vitale, arrivata in seguito all'informativa della procura in cui si evidenzia come i tre principali indagati, Giuseppe Gaglio, Francesco Chiavello e Giuseppe Chiaramonte, arrestati all'epoca in cui scattò l'operazione nell'aprile scorso, fossero organici all'interno della cooperativa Medea con ruoli e attività di primo piano.

La Medea era stata accreditata dal Comune in seguito all'avviso pubblico dello scorso 22 maggio, dopo il blitz dei carabinieri alla Nido d'argento. In forza di questo accreditamento, avrebbe potuto di fatto svolgere il servizio di assistenza agli alunni disabili di Partinico. Con questa nuova decisione e la relativa revoca dell'accreditamento, la Medea esce di scena e non potrà quindi più operare su Partinico ed avere rapporti con il Comune.