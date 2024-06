Palermo, la riqualificazione della Costa Sud fuori dal Pnrr: le opere si faranno con altri fondi

La Costa Sud di Palermo, come viene chiamato il litorale a est del fiume Oreto, perde i fondi del Pnrr. Ma per fortuna riesce a recuperare il finanziamento per altra via. I lavori di riqualificazione del porto della Bandita e quelli per il parco a mare dello Speronem (nella foto il rendering del progetto), della riqualificazione del lungomare Bandita e della costa Oreto - valore di oltre 60 milioni – a volere stare a filo delle regole del piano di ripresa e resilienza, avrebbero dovuto concludersi entro la fine del 2026. Obiettivo irrealizzabile: per il semplice motivo che l'intervento non è ancora partito e le gare devono addirittura essere bandite. Velleitario persino pensare che un timing così stringente potesse essere rispettato.

Il presidente della commissione Urbanistica, Antonio Rini, nel corso dell'ultima seduta ha annunciato che il governo nazionale ha riprotetto le opere. Circostanza confermata anche dagli uffici che hanno avuto del ministero degli Interni il via libera per bandire le prime due gare (parco a mare e porto Bandita) rispettivamente di 16 milioni 129 mila euro e 13.730 mila euro. L'indicazione è di procedere con la copertura finanziaria Pnrr, poi sarà la direzione centrale della finanza locale del dicastero a indicare il momento dello switch , dello scambio coi fondi nazionali. Per le altre due gare - costa Oreto (12 milioni) e lungomare Bandita (12 milioni) - ancora di là da venire perché tutti i pareri necessari non si sono ancora allineati, presto si conoscerà la fonte di finanziamento.