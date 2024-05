Pronto il piano sviluppo e coesione per la Sicilia: da Roma arrivano 6,8 miliardi, al Teatro Massimo la firma Meloni-Schifani

È stato definito stamani (24 maggio) dalla giunta regionale presieduta da Renato Schifani il piano Fsc (Fondo sviluppo e coesione) che sarà firmato lunedì prossimo al Teatro Massimo di Palermo col governo centrale, alla presenza del premier Giorgia Meloni e del ministro per gli Affari europei e la coesione Raffaele Fitto. Il piano stanzia complessivamente 6,8 miliardi di euro per la Sicilia, tra cui 1,3 miliardi per il Ponte sullo Stretto.

Nell’ambito dell’area tematica competitività delle imprese, l’accordo di coesione 21-27 prevede una linea destinata a favorire la realizzazione, la riqualificazione e l’adeguamento delle infrastrutture per le attività produttive in ambito industriale per il completamento e potenziamento di spazi e aree di attività produttive. La dotazione è di 100 milioni di euro. L’intervento riguarderà anche l’area industriale di Catania.