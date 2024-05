I fondi dello Stato per la Sicilia, ci sono anche otto milioni per una nuova strada a Sferracavallo

«La bretella di collegamento di via Nicoletti-via Tritone, nel quartiere di Sferracavallo, è una importante opera di sviluppo per Palermo ed essenzialmente per la borgata marinara», spiega l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. «È davvero un peccato - aggiunge - vedere come alcuni partiti politici dell'opposizione, anziché congratularsi per il risultato ottenuto del governo Schifani, si affrettino a rivendicare la paternità del successo. La politica dovrebbe essere un luogo di cooperazione e riconoscimento reciproco, soprattutto quando si ottengono risultati positivi per il bene del territorio. Prendersi il merito ingiustamente non solo sminuisce gli sforzi di chi ha realmente lavorato per raggiungere l'obiettivo, ma crea anche un clima di divisione e sfiducia. Il mio gruppo politico segue da anni l’iter di questo importante progetto della bretella di via Rosario Nicoletti, lavorando duramente per superare ostacoli e portare avanti soluzioni concrete per il bene della comunità. Ringrazio i miei consiglieri comunali e di circoscrizione che hanno a cuore come me, la meravigliosa borgata di Sferracavallo».

Tra i fondi in arrivo in Sicilia con il Fondo sviluppo e coesione ci sono anche 8 milioni di euro per la realizzazione di una bretella che da via Nicoletti, permetta di raggiungere agevolmente la via Tritone e da lì il lungomare di Barcarello (nella foto), a Palermo. L’opera è destinata ad alleggerire il peso del traffico di auto sulla borgata marinara di Sferracavallo. Il Fondo intero sarà sbloccato lunedì 27 maggio con la firma dell’accordo tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Renato Schifani. Intanto, la giunta regionale ha approvato il piano.

La contestazione di Tamajo fa riferimento a una dichiarazione diffusa poco prima dal capogruppo consiliare del M5S a Palermo Antonino Randazzo e dai consiglieri di circoscrizione Simone Aiello e Giovanni Galioto. «Siamo contenti - dicono - che finalmente il governo regionale stia rispettando quanto previsto con l’approvazione in Ars dell’emendamento del deputato Adriano Varrica in finanziaria 2023 che aveva previsto le risorse per la realizzazione per la bretella di via Nicoletti a Sferracavallo, bloccate poi dal governo Meloni in attesa della firma dell’Accordo di Coesione con la Regione. Oggi si aggiunge un altro importante tassello alla nostra battaglia per il rilancio della borgata, proprio quando stanno per concludersi i lavori dello splendido lungomare di Barcarello, finanziato su nostra iniziativa coi fondi del React Eu ottenuti dal presidente Giuseppe Conte».

«Siamo contenti che almeno su questo fronte - dice invece lo stesso Varrica - non vi siano state spiacevoli sorprese nell’Accordo di Coesione. Rivendichiamo con orgoglio il nostro ruolo di costruttori di percorsi politici e istituzionali nell’interesse della collettività. Ringrazio l’assessore Aricò (l’assessore regionale alle Infrastrutture, ndr) per aver condiviso l’importanza dell’infrastruttura a seguito di atti parlamentari e dibatti in Commissione e a prescindere dalla provenienza politica della proposta».