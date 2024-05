Il ministro Nordio a Palermo: «Le leggi antimafia italiane sono un modello nel mondo»

«La cosa più bella degli incontri che si sono svolti al G7 nei giorni scorsi è l’omaggio che i partecipanti hanno tributato alla magistratura italiana per il loro lavoro nella lotta contro la mafia». Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio (nella foto con il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia), intervenendo al 36esimo congresso dell’Associazione nazionale magistrati in corso a Palermo. «Tutti - ha riferito - hanno convenuto che la nostra legislazione e l’attività della magistratura sono la punta avanzata che altri Paesi tendono a imitare e a prendere come modello, perché la criminalità organizzata è ormai un fenomeno transnazionale». Nordio, reduce dal G7 a Venezia ha illustrato i maggiori temi affrontati, compreso il problema dell’immigrazione illegale. «Ho trovato una concordanza assoluta sull’argomento e sull’analisi del fatto che alle spalle dei traffici di migranti c’è la criminalità organizzata», ha spiegato. Altro tema affrontato al G7 è l’emergenza Fentanyl, «una droga - ha detto il ministro - che in America fa 60 mila morti l’anno, più che la guerra del Vietnam, costa poco ma ha un prezzo di vendita altro, un valore aggiunto che fa gola alla criminalità organizzata».

Leggi anche Il presidente della corte d'appello di Palermo ai politici: «Il consenso popolare non legittima gli atti contrari alle norme» Il ministro ha poi affrontano il tema caldo dei rapporti fra la politica e la magistratura e delle riforme sulla giustizia allo studio del governo. «In questo momento - ha detto - si stanno affollando vari provvedimenti di vari tipi, siamo in campagna elettorale e questo riduce di molto le possibilità di riunione del Parlamento e dello stesso governo. Quindi per quanto riguarda i tempi per la riforma della giustizia e la separazione delle carriere, non ho una data». E ha ribadito che la sua «intenzione è di attuare la convenzione di Bordeaux che è stata citata, in modo improprio tempo addietro». La separazione delle carriere, ha ricordato Nordio, «è nel programma elettorale. È un percorso lungo, perché richiede una revisione costituzionale. Sarà fatta nel principio della dichiarazione di Bordeaux. La dichiarazione prevede, e per me è un principio non negoziabile, che ci sia una assoluta indipendenza del pm nei confronti di qualsiasi autorità a cominciare dal potere esecutivo. Questo per me è dogma».