Il procuratore di Palermo: «Tra i tanti problemi della giustizia, la separazione delle carriere non è quello fondamentale»

«Fino a quando non c’è un testo scritto su un’ipotesi di riforma della giustizia non sarà chiaro cosa si vuole fare. Quel che è certo è con i tanti problemi della giustizia non mi pare che la separazione delle carriere sia un tema fondamentale». Lo dice il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, a margine del congresso dell’Associazione nazionale magistrati.

«L’azione dei magistrati - aggiunge - continua a essere quella che è, secondo gli strumenti che la legge ci offre e ci consente di operare. I magistrati continuano a essere autonomi e indipendenti rispetto agli altri poteri e fanno il loro lavoro: possono sbagliare e in questo caso esistono i rimedi ma, fino a prova contraria, il loro lavoro è fatto per servire il paese».