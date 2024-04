Riapre in parte il Giardino Inglese di Palermo: eliminato l'asfalto dai viali e ripulite le statue

Il Giardino Inglese di Palermo riapre. In parte. I primi lavori sono stati completati e così il lato prospiciente la via Libertà torna ad essere fruibile. Giusto in tempo per il tradizionale concentramento per la festa della Liberazione (domani 25 aprile).

«Lo facciamo in presenza delle scuole - ha sottolineato il sindaco Roberto Lagalla - in un ambiente riqualificato sia sotto il profilo della rigenerazione vegetale, sia sotto il profilo della sicurezza e del rispetto di un'architettura conservativa. Abbiamo tolto l'orribile asfalto dai viali - ha proseguito il primo cittadino -, ripristinato il porfido. Sono state rifatte le bordure delle aiuole e abbiamo eliminato gli inciampi determinati dalle radici emergenti. Abbiamo ripulito il patrimonio statuario».

L’area verde è chiusa dal febbraio dell’anno scorso per opere di restauro e riqualificazione possibili grazie alle somme attinte dal Pnrr (2,5 milioni di euro). A colorare la giornata ci hanno pensato i ragazzi del liceo artistico Catalano, esponendo alcuni loro dipinti e disegni lungo i viali.